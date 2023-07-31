31 июля 2023, 18:42
Дизайнер Осипов: большинство россиян делают ремонт самостоятельно с целью сэкономить
Почти 60% россиян предпочитают делать ремонт в квартирах без обращения к специалистам. Это объясняется желанием сэкономить, сообщил интерьерный дизайнер Павел Осипов в беседе с Life.
По словам специалиста, владельцы недвижимости обращаются за помощью профессионалов только в том случае, если сталкиваются с технически сложными задачами с проводкой и сантехникой.
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Дизайнер отметил, что делать ремонт самостоятельно не готовы жители Москвы, Санкт-Петербурга и курортных российских городов.
Ремонтные работы
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