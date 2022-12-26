Общество 26 декабря 2022, 18:10 Дизайнер объяснила, почему хорошее свадебное платье не может стоить меньше 30 тысяч рублей Покупка дешевого платья обернется допрасходами freepik

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Каждая невеста мечтает о том, чтобы ее свадьба прошла на высшем уровне и запомнилась на всю жизнь, поэтому многие девушки начинают подготовку задолго до назначенной даты торжества. О тонкостях при выборе свадебного платья рассказала дизайнер Рабиа Халилли в интервью News.ru.

По мнению эксперта, хорошее свадебное платье не может стоить менее 30 тысяч рублей. Эта стоимость является минимумом для платья самого простого силуэта без декора и шлейфа. Также дизайнер считает, что стоимость платья не должна составлять менее 20% от общего бюджета свадьбы.

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При выборе бюджетного варианта наряда Халилли посоветовала невестам в первую очередь обращать внимание на посадку платья. Даже самое дорогое платье требует кое-каких доработок, поэтому стоит отложить еще 10 тысяч рублей на услуги ателье.

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