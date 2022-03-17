Дизайнер Наз Маер рассказала, как подобрать стильный гардероб для девочки на весну

Детская одежда должна быть удобной, практичной и нравиться самому ребенку, передала «Вечерняя Москва». Дизайнер Наз Маер назвала несколько трендов этой весны, которые отлично впишутся в детский гардероб.

Оверсайз не уходит как из взрослой, так и из детской моды уже несколько лет. Спущенное плечо, свободный крой будет удобен для ребенка, поскольку не стесняет движений. Кроме того, из свободной одежды ребенок долго не вырастет, поэтому на оверсайз обязательно нужно обратить внимание при сборе гардероба для детей.

Второй тренд, который легко включить в гардероб ребенка — многослойность. Он позволяет одеть чадо и стильно, и тепло.

Что касается расцветок, сейчас актуален печворк: заплатки хорошо смотрятся на одном предмете одежды и могут затмить самый яркий принт. Дети очень любят одежду, выполненную в технике лоскутного шитья, поскольку она смотрится необычно и оригинально. Помимо этого, актуальны этнические узоры и необычные принты (например, горошек разных размеров, изображения животных).