Общество 21 февраля 2024, 18:22 Дизайнер Маер: женственные сумки уступили место более странным моделям

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Женственные и нежные сумки начали постепенно выходить из моды. На смену им пришли модели с необычной формой и в гранжевом стиле, рассказал дизайнер Наз Маер, передала «Вечерняя Москва».

По словам модного эксперта, в трендах сейчас сумки со всевозможными шипами, ремешками и металлом. Отлично уловил эту тенденцию бренд Diesel. Их сумки с уникальными текстурами придают мужественный оттенок традиционно женственным вещам.

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Кроме того, не особо актуальны в этом сезоне удлиненные клатчи, нейлоновые кросс-боди и микросумки, отметил Маер.