Общество 21 февраля 2024, 18:24 Дизайнер Маер: тяжелые серьги-кольца визуально укоротят шею

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Аксессуары могут невыгодно подчеркнуть некоторые особенности строения тела. Так, объемные серьги визуально укоротят шею, рассказал дизайнер Наз Маер, передала «Вечерняя Москва».

По словам модного эксперта, также сделать шею короче и массивнее способны длинные ожерелья. Подобный аксессуар добавит несколько лишних лет его обладательнице. Громоздкие ожерелья идеально подходят только высоким женщинам.

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Кроме того, визуально сделать шею короче могут топы с горловиной-лодочкой, одежда с подплечниками и прически на уровне шеи.