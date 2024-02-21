21 февраля 2024, 18:24
Дизайнер Маер: тяжелые серьги-кольца визуально укоротят шею
Аксессуары могут невыгодно подчеркнуть некоторые особенности строения тела. Так, объемные серьги визуально укоротят шею, рассказал дизайнер Наз Маер, передала «Вечерняя Москва».
По словам модного эксперта, также сделать шею короче и массивнее способны длинные ожерелья. Подобный аксессуар добавит несколько лишних лет его обладательнице. Громоздкие ожерелья идеально подходят только высоким женщинам.
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Кроме того, визуально сделать шею короче могут топы с горловиной-лодочкой, одежда с подплечниками и прически на уровне шеи.
Одежда
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