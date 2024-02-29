29 февраля 2024, 18:51
Дизайнер Маер: сапоги до середины голенища визуально испортят фигуру
Сапоги до середины голенища визуально исказят фигуру и испортят внешний вид. Их стоит убрать из гардероба, сообщил дизайнер Наз Маер, передала «Вечерняя Москва».
По словам модного эксперта, такая обувь заканчивается на самой широкой части икры, из-за чего ноги кажутся шире, массивнее и короче. Лучше отдать предпочтение сапогам длиной до колена, которые сделают ноги изящнее.
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Кроме того, из гардероба следует убрать некачественные вещи и контрастные наряды с полосками, сообщил «Петербургский дневник».
Мода
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