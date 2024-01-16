16 января 2024, 15:47
Дизайнер Маер посоветовал выбирать универсальные предметы одежды для зимнего гардероба
Дизайнер Наз Маер посоветовал собрать на зиму капсульный гардероб, который отличается простотой, универсальностью и сочетаемостью. Вещи должны вписываться в общую картину, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, важно выбирать нейтральные тона для основы образа: черные, белые, серые, синие, коричневые и зеленые. Разбавить наряд можно яркими цветами.
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Классическим и универсальным предметом гардероба Маер назвал пальто. Качественная модель из шерсти прослужит долгие годы.
Одежда
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