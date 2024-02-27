Общество 27 февраля 2024, 18:06 Дизайнер Маер посоветовал девушкам с низким ростом отказаться от одежды в стиле оверсайз

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Дизайнер Наз Маер заявил, что одежда в стиле оверсайз имеет множество преимуществ, однако подходит не всем. Подобных образов стоит избегать низким девушкам, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, на высоких мешковатые вещи смотрятся отлично, а вот миниатюрным в этом плане повезло меньше.

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«Габаритная одежда, как правило, закрывает в сплошной кокон и еще больше визуально отнимает рост», — пояснил специалист.

При таком типе фигуры стоит обратить внимание на облегающие наряды с классическим кроем, добавил Маер.