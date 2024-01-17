Общество 17 января 2024, 12:51 Дизайнер Маер: отсутствие текстуры и негармоничный макияж могут испортить образ в черных оттенках

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Дизайнер Наз Маер рассказал, какие ошибки могут испортить образ в темных оттенках. Черный цвет важно правильно комбинировать, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовал экспериментировать с текстурами. Одинаковые материалы способны сделать наряд слишком тяжелым и мрачным.

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Черные вещи также необходимо грамотно сочетать с макияжем и маникюром. Лучше использовать яркие оттенки для более выразительного образа, отметил специалист.