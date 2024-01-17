Общество 17 января 2024, 12:07 Дизайнер Маер назвал микросумки и широкий каблук главными антитрендами 2024 года

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Дизайнер Наз Маер рассказал, какие вещи способны испортить образ в 2024 году. Его слова передал Life.

Стилист посоветовал отказаться от миниатюрных сумочек, которые достаточно долго пользовались популярностью. Теперь же на первое место выходит практичность. В связи с этим эксперт рекомендовал отдать предпочтение функциональным вариантам.

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В список трендов попала и женственная обувь на шпильке. Она пришла на смену широкому каблуку, который сам по себе все же является классикой, добавил Маер.