Общество 14 февраля 2024, 14:35 Дизайнер Маер: минимализм поможет создать эффектный образ, сочетающий золото и серебро

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Сочетание золота и серебра в одном образе — оригинальный стилистический прием. Модельер и дизайнер Наз Маер рассказал о способах создания гармоничного внешнего вида с использованием двух разных металлов, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовал ориентироваться на минимализм при выборе украшений. Простые и лаконичные формы без дополнительного декора помогут сделать образ эффектным.

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По словам специалиста, стоит отказаться от винтажных ювелирных изделий. Из-за специфического вида они утяжеляют наряд, пояснил Маер.