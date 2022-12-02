Общество 02 декабря 2022, 18:52 Дизайнер Кутловская дала советы по выбору живой елки Дизайнер Кутловская: при выборе живой елки следует смотреть на хвою

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Ландшафтный дизайнер Ольга Кутловская дала советы по выбору живой елки. Об этом сообщил NEWS.ru.

В первую очередь, следует обратить внимание на хвою, уточнил сайт kp.ru. Она должна быть яркого цвета. Кроме того, следует провести рукой по ветке. Если хвоя осыпалась — дерево сухое, такое брать не стоит.

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Стоять елка должна в воде или мокром песке. Внизу ствола необходимо счистить около пяти сантиметров коры, чтобы дерево дольше было свежим.

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«А вот покупать деревья в горшках и надеяться, что они будут расти потом в саду, не стоит. Пересадить ее в открытый грунт, конечно, можно, но ее приживаемость будет минимальна», — рассказала дизайнер.

Диетолог Елена Соломатина также дала советы по выбору вкусных мандаринов. Он посоветовала внимательно смотреть на сорт, запах и внешний вид плода. На кожуре ни в коем случае не должно быть плесени, добавила врач. Кроме того, мандарины должны иметь приятный запах и не быть сухими.

«Если вы помяли в руках и увидели, что мякоть вся съежилась, то это признак того, что такой мандарин лежит давно», — пояснила Соломатина и добавила, что такой плод будет не сочным.