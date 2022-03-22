Дизайнер Куксина предложила заменять европейские ткани на турецкие и китайские

Дизайнер Виктория Куксина рассказала, что европейские ткани можно заменить китайскими или турецкими. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным РИА ФАН, она отметила, что в России много хороших дизайнеров. Основная проблема именно в материалах, которые поставляются из-за границы.

«На замену европейским тканям придут турецкие и китайские (которые, к слову, бывают очень качественными и высокотехнологичными), но цены на них в любом случае выражаются в долларах, а значит, одежда будет дорожать», — пояснила Куксина.