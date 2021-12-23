Дизайнер Котлукова назвала самые бесполезные новогодние подарки

Дизайнер Светлана Котлукова в разговоре с РИА «Новости» перечислила подарки, которые не стоит дарить на Новый год. Некоторые вещи никогда не пригодятся и будут передарены или выброшены владельцами.

В число таких подарков эксперт отнесла сувениры и вещи с символикой года.

«Если свечи и сладкие подарки можно сжечь и съесть в праздники, то декоративные фигурки, настольные календари, текстиль, магниты на холодильник будут банально захламлять пространство и, вероятнее всего, будут передарены на длинных январских выходных на ближайшей встрече со знакомыми», — сказала Котлукова.

Кроме того, не стоит дарить декоративные подушки и другие предметы интерьера — особенно малознакомым людям, потому что эти вещи могут попросту не вписаться в интерьер чужой квартиры и оказаться ненужными.

Оригинальной идеей для подарка на первый взгляд кажется парфюмерия для дома, например, ароматические масла и палочки. Однако на некоторые ароматы у хозяев квартиры может оказаться аллергия, поэтому такие подарки стоит выбирать с большой осторожностью, отметило ИА Nation News.