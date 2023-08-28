28 августа 2023, 15:53
Дизайнер Косарева рассказала, что при обустройстве рабочей зоны для школьника нужно позаботиться об освещении
Главный дизайнер сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Светлана Косарева в беседе с изданием «Газета.Ru» дала советы родителям школьников, на что ориентироваться при обустройстве зоны для уроков.
В первую очередь следует взять во внимание освещение и место для стола. Лучше всего его ставить максимально близко к естественному источнику света. Вместе подоконника можно установить широкую столешницу.
Реклама
«Также обратите внимание на кровати, совмещенные с рабочей зоной, они также помогут сэкономить место», — посоветовала специалист.
В вечернее время на столе должна работать настольная лампа с регулируемой высотой, добавила Косарева.
Школьники
Реклама
Реклама