Общество 28 августа 2023, 15:53 Дизайнер Косарева рассказала, что при обустройстве рабочей зоны для школьника нужно позаботиться об освещении

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Главный дизайнер сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Светлана Косарева в беседе с изданием «Газета.Ru» дала советы родителям школьников, на что ориентироваться при обустройстве зоны для уроков.

В первую очередь следует взять во внимание освещение и место для стола. Лучше всего его ставить максимально близко к естественному источнику света. Вместе подоконника можно установить широкую столешницу.

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«Также обратите внимание на кровати, совмещенные с рабочей зоной, они также помогут сэкономить место», — посоветовала специалист.

В вечернее время на столе должна работать настольная лампа с регулируемой высотой, добавила Косарева.