Общество 22 февраля 2023, 17:47 Дизайнер Константин Лагутин дал советы по бюджетному обновлению интерьера piqsels

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Впереди весна, ее приход часто сопровождается желанием обновления, например, интерьера квартиры. Об этом РИАМО рассказал сооснователь бренда дизайнерской мебели ARCHPOLE, дизайнер, архитектор Константин Лагутин.

По его словам, на обновление интерьера необязательно тратить очень много денег. Вполне можно найти бюджетные варианты, которые позволят освежить внутренний облик дома.

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Например, как добавил «МК в Питере», стоит начать с косметического ремонта. Перекрасить одну или несколько стен можно самостоятельно, и это не требует больших затрат. Еще один вариант — бесплатный. Всегда можно сделать перестановку. Это, несомненно, добавит дому новизны и свежести.

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Также сейчас процветает рынок подержанных вещей. На специальных сайтах можно очень недорого купить от небольших предметов декора, таких как вазы или подсвечники, до мебели. Иногда люди отдают что-то бесплатно.

Однако, если речь идет о серьезном капитальном ремонте, то экономить не нужно и лучше доверить дело профессионалам. Например, когда планируется замена проводки или установка встроенной мебели.