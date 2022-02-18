Дизайнер Коморницкий объяснил, почему длинный стол для переговоров Путина и Микрона привлек столько внимания

Выбор длинного стола, за которым вели переговоры Владимир Путин и Эммануэль Макрон, был обусловлен мерами эпидемиологической безопасности и породил большое количество разговоров и шуток. Дизайнер интерьера Федор Коморницкий рассказал Lenta.ru, в чем феномен этого стола.

Дизайнер пояснил, что стол находился в Кремле много лет и служил площадкой для переговоров, за ним умещалось порядка 20 человек. Однако всеобщее внимание он привлек тогда, когда стал использоваться как средство социальной дистанции между двумя людьми.

«Интересно отметить, что для съемки только двух сидящих за ним людей журналисты использовали необычный ракурс — стол был расположен перпендикулярно к телекамерам, использующим широкоугольную оптику. Сочетание перечисленных факторов дало очевидные поводы для сравнения стола с детскими качелями или теннисным столом», — отметил Коморницкий.