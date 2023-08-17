Общество 17 августа 2023, 12:17 Дизайнер Керимова рассказала об ошибках при выборе одежды, которые могут визуально испортить фигуру Дизайнер Керимова: удлиненный жакет может сделать фигуру приземистой и массивной

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Дизайнер Аника Керимова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала об ошибках при выборе одежды, которая может визуально испортить даже самую идеальную фигуру.

В первую очередь, эксперт указала на удлиненные жакеты. Такая одежда, по ее словам, может сделать даже самую безупречную женщину приземистой и массивной, заметно укоротив ноги. Жакеты лучше сочетать с прямыми брюками на высокой посадке.

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Керимова порекомендовала не надевать джинсы клеш с футболкой навыпуск. Верх лучше выбирать такого фасона, который можно заправить.

Что касается оверсайза, то его должно быть в меру. Мешковатую вещь стоит обязательно уравновесить приталенной, добавила дизайнер.