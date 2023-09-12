Общество 12 сентября 2023, 17:04 Дизайнер Каминская: стол, за которым ребенок делает уроки, должен находиться рядом с окном

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Эксперт в области дизайна интерьера Инна Каминская в беседе с изданием «ФедералПресс» поделилась советами по обустройству комнаты ребенка. По ее словам, в первую очередь нужно позаботиться о качественном освещении.

Следует разместить стол для уроков рядом с окном, при этом дополнив его равномерным искусственным освещением. Можно использовать настольную лампу или потолочный светильник.

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Правильно расположенный письменный стол и хороший стул помогут поддерживать правильную осанку ребенка. Для учебников и тетрадей можно приобрести специальные контейнеры, чтобы все они находились в зоне видимости и были сложены аккуратно, добавила Каминская.