Дизайнер Каминская рассказала, как сделать террасу на даче в южном стиле

Чтобы сделать террасу на даче в приморском стиле, лучше использовать натуральные материалы и включить в интерьер светлые оттенки, передала «Вечерняя Москва». Несколько советов в разговоре с изданием дала дизайнер интерьеров Инна Каминская.

В первую очередь нужно выбрать для террасы такое место, чтобы на ней был хороший естественный свет и не задувал ветер, а потом приступать к отделке интерьера.

«Попробуйте сделать микс интерьера и экстерьера. Создать такое сочетание, при котором сама терраса будет связующим звеном фасада дома с его внутренним убранством. Не устаю повторять, что тенденция сегодня — „человек и природа“», — советует дизайнер.

Для пола можно использовать терракотовую плитку, которая делается из натуральной глины, причем лучше выбирать неглазурованную терракотовую плитку с шероховатой поверхностью. Кроме того, для пола подойдет террасная доска из массива тикового дерева.

Чтобы сделать помещение более светлым и просторным, дизайнер советует выбирать светлые натуральные оттенки. Для декора можно использовать крупные напольные кашпо с натуральными растениями.