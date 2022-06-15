Дизайнер Каминская рассказала, что может рассказать интерьер жилья о его владельце

Дизайнер Инна Каминская считает, что дом или квартира являются зеркальным отражением человека. О чем свидетельствует дизайн жилища и как он раскрывает характер человека, написала Pravda.Ru.

Людям, которые любят подчеркивать свой привилегированный статус, важен эксклюзивный и дорого выглядящий интерьер. По словам дизайнера, именно такие люди чаще всего используют в отделке блеск и мрамор, покупают дорогую сантехнику и модные вещи. У них дома чаще всего можно увидеть следующие направления в дизайне: ар-деко, неоклассику или ар-нуво.

В квартире у консерваторов можно встретить классические обои, шикарные сервизы, резные комоды и стулья. Такие люди предпочитают комфорт и уют.

Любители французского прованса предпочитают выбирать мебель из натуральных материалов. В их интерьере присутствует дерево серо-черного и выбеленных тонов, итальянская плитка, перила с резными балясинами. В изобразительном искусстве они ценят масло, время и имя автора.

У людей, ведущих активный образ жизни и проживающих в мегаполисе, в интерьере может наблюдаться минимализм с большим количеством бытовой техники. Для них, в первую очередь, важен комфорт с использованием современных технологий.