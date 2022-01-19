Дизайнер интерьеров Цветкова: ковры могут улучшить качество воздуха в доме

Дизайнер Интерьеров Полина Цветкова рассказала, что ковры в доме способны улучшить качество воздуха. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу СберУслуг.

Она уточнила, что пыль в помещении оседает на коврах, которые удерживают ее. Потом ковер достаточно пропылесосить. Также, по словам дизайнера, ковры помогают сохранять в помещении тепло. Цветкова уточнила, что это экономит электричество.

Кроме того, она рекомендовала в целях экономии ресурсов использовать светодиодные лампы и энергосберегающую бытовую технику.

«Также одним из важных трендов последних лет стало активное использование винтажной мебели взамен новой. И все больше дизайн-компаний производят материалы и предметы интерьера из переработанного сырья», — заключила Цветкова.