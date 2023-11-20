Общество 20 ноября 2023, 19:06 Дизайнер интерьера Терентьева посоветовала выбирать искусственные ели с прочным каркасом и без запаха

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Чтобы выбрать качественную искусственную ель, нужно обратить внимание на ряд аспектов. Об этом «Москве 24» рассказала дизайнер интерьера Александра Терентьева.

Она посоветовала, во-первых, обратить внимание на систему сборки. Бывает слишком сложный алгоритм наращивания ветвей, от изделий с которым лучше отказаться. Также стоит оценить, насколько крепок каркас. Он должен выдержать вес игрушек и гирлянд и не завалиться под их тяжестью.

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Важен и материал, из которого сделаны иголки. Дизайнер посоветовала средний вариант.

«Вариант — когда основание и внутренние ветки сделаны из ПВХ, а внешние — из литых иголок. Такие ели смотрятся довольно эффектно и стоят приемлемо», — посоветовала эксперт.

Она также отметила, что ель не должна пахнуть пластиком, тогда она будет безопасна для детей и животных.

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