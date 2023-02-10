Общество 10 февраля 2023, 12:20 Дизайнер интерьера Евгения Биркая посоветовала, как обновить квартиру к весне Unsplash

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Обновить квартиру к весне и добавить настроения можно быстро, просто и недорого, не устраивая грандиозных строительных работ и полноценного ремонта. Об этом «ФедералПресс» рассказала дизайнер интерьера Евгения Биркая.

По ее словам, заменить можно цветовую гамму и текстиль. Например, легко и быстро можно купить новые скатерти или сменить наволочки на диванных подушках. Также хорошо освежают интерьер шторы или постеры на стену.

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«Обновить можно цвета, текстиль — все то, что можно сделать быстро», — сказала Евгения Биркая.

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Еще дизайнер рекомендовала отвести в квартире место под сезонную композицию, которую будете обновлять в соответствии с временем года.

Для весеннего настроения подойдут нежные цвета: оттенки желтого, салатового, светло-сиреневого и розового. Хорошо подходят для создания настроения диффузоры. Они придают квартире приятный аромат. Дизайнер посоветовала запах вербены. Еще можно высадить цветки в горшках, которые распустятся как раз к 8 Марта.