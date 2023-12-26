Общество 26 декабря 2023, 12:25 Дизайнер Инга Миллер порекомендовала встречать Новый год — 2024 в наряде изумрудного цвета

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Дизайнер, владелица личного бренда Инга Миллер в беседе с «Абзацем» рассказала, что Новый год — 2024, который пройдет под символом Деревянного Дракона, нужно встречать в наряде изумрудного цвета.

Также для встречи Нового года подойдут золотой, красный, винный и сливовый цвета.

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«Персиковый — тоже хороший вариант, он был назван оттенком следующего года. Наряды могут быть разные — вечернее платье, декольте, в тренде остаются органза, пайетки», — сообщила эксперт.

Для мужчин в новогоднюю ночь можно выбрать шелковую, льняную, хлопковую рубашку или надеть поло.