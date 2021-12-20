Дизайнер Гуляев рассказал, в чем встречать Новый год

Встречать Новый год лучше в новых вещах, которые раньше не надевались. Таким мнением с ИА НСН поделился российский дизайнер Игорь Гуляев.

Не так важно, что на вас будет надето — главное, чтобы было праздничное настроение, считает дизайнер. Он отметил, что на Новый год лучше не надевать то же самое, в чем отмечался праздник в прошлом году.

«В счастье! Это самое главное — помимо комфорта, удобства и всего того, что сейчас в моде. Один великий человек сказал: одевайтесь в счастье и у вас все будет хорошо. Если рядом с вами те люди, которые вас любят, те люди, которые делают все возможное, чтобы у вас от счастья горели глаза, то, конечно, Новый год нужно встречать в любви и в счастье. Как моя бабушка говорила, положите в кошелек какое-то количество денег, наденьте что-то новое, никогда не надевайте старые вещи, в которых вы встречали прошлый Новый год. Что-то новое должно быть обязательно — носки, рубашка, платье, блуза. Покажите году красивого породистого зверя», — сказал Гуляев.