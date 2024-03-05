Общество 05 марта 2024, 18:09 Дизайнер Горохова назвала шоколадные оттенки фаворитом весеннего сезона — 2024

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Фаворитом весеннего сезона — 2024 станет весь спектр шоколадных оттенков. Об этом «ТСН 24» сообщила стилист, дизайнер и fashion-аналитик Ксюша Горохова.

По словам эксперта, в моду ворвутся вещи нежных молочных оттенков, цвета горького шоколада и все оттенки мокко. Всех их можно миксовать вместе, при этом соблюдая разницу фактур.

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Что касается выбора пальто, стилист посоветовала обратить внимание на классику. Отличным вариантом станет пальто молочного цвета. Любительницам ярких вещей можно присмотреться к пудровым и голубым оттенкам.

«Для поклонниц романтики актуальны пудровые, голубые, лимонные и нежно-салатовые оттенки», — сообщила Горохова.