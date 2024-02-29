Общество 29 февраля 2024, 18:50 Дизайнер Бухинник посоветовал обратить внимание на платья прилегающего силуэта

Читать 360tv в

Сегодня в моде приталенные вещи в стиле минимализма. Особое внимание стоит обратить на платья прилегающего силуэта, рассказал дизайнер Владимир Бухинник, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам модного эксперта, среди них — двубортные платья-пальто без рукавов, рокерские кожаные платья с металлической фурнитурой и яркие платья-рубашки. Также в тренде сейчас приталенные кожаные пальто с объемными рукавами и полуприлегающие костюмы.

Реклама

Создать такой силуэт с любой одеждой можно с помощью ремня, разнообразных корсетов и жилетов, добавил «Петербургский дневник».