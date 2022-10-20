Дизайнер Биркая рассказала, как бюджетно обновить квартиру | 360°

Общество 20 октября 2022, 14:30 Дизайнер Биркая рассказала, как бюджетно обновить квартиру Дизайнер Евгения Биркая: бюджетно обновить квартиру можно с помощью замены текстиля unsplash

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Если хочется обновить интерьер в квартире, а денег на полноценный ремонт нет, нужно обновить детали, а также выбросить старую ненужную мебель. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» рассказала дизайнер интерьеров Елена Биркая.

Дизайнер посоветовала начать с обновления текстильных изделий: заменить подушки, шторы, ковры и покрывала. Это не обойдется в большую сумму, но придаст квартире свежий вид.

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«Нужно понимать, что хочет хозяин квартиры и что подразумевает слово „обновление“. Если просто на старой мебели сменить обивку, то это тоже не слишком бюджетно», — добавила дизайнер.

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Часто бывает так, что со временем квартира захламляется ненужными вещами. Нужно разобрать старую мебель и предметы декора, и оставить только то, что функционально и радует глаз. Остальное можно смело выбрасывать. Обивку для мебели и текстильные изделия лучше подбирать в одном стиле — это создаст впечатление, как будто в квартире был проведен дизайнерский ремонт.