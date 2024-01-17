Общество 17 января 2024, 16:59 Дизайнер Бельцева назвала удлиненную куртку-кокон модным предметом зимнего гардероба

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Технологичная удлиненная куртка-кокон, как у звезд стритстайла, считается главным трендом в верхней одежде в 2024 году. Об этом сообщила главный дизайнер российского бренда Jelika Екатерина Бельцева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, эти объемные модели не только обеспечивают достаточное тепло, но и позволяют сделать образ многослойным. Палитру холодного времени года разбавят куртки в огненно-красных и изумрудно-зеленых оттенках, сообщил сайт kp.ru.

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Лучшим материалом для верхней одежды станут водонепроницаемые и непродуваемые материалы с мембранным покрытием. Сочетать куртки-коконы можно даже с самыми женственными и элегантными нарядами, добавила дизайнер.