Общество 10 июля 2023, 12:41 Дизайнер Антонова назвала белый, бежевый и синий самыми «дорогими» цветами в одежде

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Есть три цвета в одежде, которые делают образ более дорогим. Об этом сайту «Страсти» рассказала дизайнер Валерия Антонова.

Во-первых, это белый цвет. Он, как никакой другой, подчеркивает богатство одежды. Происходит это из-за его непрактичности и ассоциацией с античностью.

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«Этот цвет хорошо смотрится на любом человеке, независимо от цвета кожи. Белый цвет чрезвычайно универсален. От белых джинсов до белых кроссовок и белых сапог — с ним невозможно ошибиться», — объяснила дизайнер.

Второе место она отдала бежевому цвету. Особенно хорош он смотрится в осеннее время, но в целом одежда такого оттенка актуальна в любой сезон.

Наконец, третий — это синий. Особенного шика и изысканности можно добиться, если выбрать жакет или топ такого цвета.

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