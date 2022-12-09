Общество 09 декабря 2022, 11:05 Дизайнер Антелава посоветовала не увлекаться чрезмерным декором квартиры на Новый год

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Эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава объяснила, почему чрезмерный декор на Новый год является антитрендом. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Дизайнер посоветовала не переусердствовать с украшением с помощью домашнего текстиля и бумажных салфеток с изображениями, которые отсылают к празднику.

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«Все это создает не просто визуальный шум, а настоящий хаос, в котором вряд ли получится расслабиться и насладиться уютными новогодними вечерами в кругу близких», — сказала Антелаева.

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По ее словам, признаком хорошего вкуса считается минимализм и деликатные акценты.