Общество 05 декабря 2023, 12:26 Дизайнер Антелава назвала блестящие элементы главными акцентами для украшения дома к году Дракона

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К предстоящему году Дракона дом стоит украсить блестящими и сверкающими элементами, именно они станут главными акцентами. Об этом сообщила дизайнер Вероника Антелава, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, яркими элементами могут стать елочные игрушки, красиво упакованные подарки и украшения для сервировки праздничного стола. Такая атрибутика создаст неповторимую атмосферу и добавит определенный лоск пространству.

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Кроме того, в этом году будут особенно актуальны световые гирлянды, которые можно развесить по всему дому.