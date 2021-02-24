facebook_pixel
    24 февраля 2021, 12:55

    Дивиденды для разрушающих природу компаний предложили ограничить

    Артур Блянихов

    В российском правительстве планируют разработать механизмы по ограничению на выплату дивидендов для случаев с брошенными вредными производствами. Об этом сообщил РБК.

    По данным издания, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила доработать соответствующие поправки до 1 марта. «Газета.ru» уточнила, что поручение дано министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минэкономразвития, Минпромторгу и прочим профильным ведомствам.