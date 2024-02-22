Общество 22 февраля 2024, 12:44 Diversity: зеленые анаконды делятся на два генетических вида

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Самые крупные змеи в мире, зеленые анаконды, как оказалось, делятся на два генетических вида. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на Diversity.

Ученые из университета Нью-Мексико Хайлендс изучили представителей анаконд и пришли к выводу, что разница генетических видов составляет 5,5%, при том, что у человека и обезьяны — всего 2%.

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Зеленых анаконд поделили на северных и южных по ареолам обитания. Ученые подчеркнули, что теперь изучение змей будут вести с учетом генетических различий.

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