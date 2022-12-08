Общество 08 декабря 2022, 19:52 Диверсантов и их пособников в России предложили сажать пожизненно Законопроект о пожизненном наказании за содействие диверсиям внесли в Госдуму РИА «Новости»

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В России хотят максимально ужесточить наказание за диверсионную деятельность. Законопроект о введении уголовной ответственности вплоть до пожизненного заключения за содействие ей внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложили дополнить Уголовный кодекс РФ несколькими статьями о наказании за содействие диверсионной деятельности и организации диверсионного сообщества.

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Новым законопроектом предложена уголовная ответственность за содействие, вовлечение, призывы, склонение и финансирование диверсионных актов. Кроме того, наказанию подлежит обучение совершению диверсионных актов и создание преступных группировок с целью их совершения.

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За склонение к диверсии подозреваемые могут получить вплоть до 20 лет лишения свободы. Участникам диверсионных сообществ будет грозить до 10 лет тюрьмы. Создание диверсионного сообщества предложили наказывать пожизненным заключением.