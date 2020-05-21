    21 мая 2020, 14:15

    «Диванный флешмоб» захватил всю Россию

    Алена Макаренко

    Россияне запустили «диванный флешмоб». Соотечественники ищут в интернете мягкую мебель, в артикулах которой есть их имена, сообщило РИА ФАН.
    «Диванный флешмоб» захватил всю Россию

    Первым пост на эту тему опубликовал Александр Пелевин. Писатель не оценил, что его именем назвали раскладной серый диван, пусть и за 150 тысяч рублей.

    Теперь интернет-пользователи ищут разные диваны, чтобы поучаствовать во флешмобе «Какой ты диван». Например, на одном из мебельных сайтов продаются изделия такого рода с артикулом «Юлия» или «Андрей».

    «Нейминг недосягаемого уровня. Диван „Андрей“, даже синий диван „Андрей Капучино“ блекнет на его фоне», — написали в Сети.

    Ирина расстроилась, что ее именем назвали небольшой неказистый диван блеклого красного цвета. А другой соотечественник посмеялся над описанием мебельного изделия с его именем — «прямой диван Петр». По мнению пользователя, этот диван явно соответствует его характеру.

    Особенно «диванный флешмоб» впечатлил пользователей с именами Мария, Дарья, Сергей и Дмитрий. «Их» диваны оказались роскошными, они входят в элитные линейки мягкой мебели.

    «Ох, уж эти диванные войска! Пойду смотреть…», — пишут в Сети.