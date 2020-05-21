«Диванный флешмоб» захватил всю Россию

Первым пост на эту тему опубликовал Александр Пелевин. Писатель не оценил, что его именем назвали раскладной серый диван, пусть и за 150 тысяч рублей.

Теперь интернет-пользователи ищут разные диваны, чтобы поучаствовать во флешмобе «Какой ты диван». Например, на одном из мебельных сайтов продаются изделия такого рода с артикулом «Юлия» или «Андрей».

«Нейминг недосягаемого уровня. Диван „Андрей“, даже синий диван „Андрей Капучино“ блекнет на его фоне», — написали в Сети.

Ирина расстроилась, что ее именем назвали небольшой неказистый диван блеклого красного цвета. А другой соотечественник посмеялся над описанием мебельного изделия с его именем — «прямой диван Петр». По мнению пользователя, этот диван явно соответствует его характеру.

Особенно «диванный флешмоб» впечатлил пользователей с именами Мария, Дарья, Сергей и Дмитрий. «Их» диваны оказались роскошными, они входят в элитные линейки мягкой мебели.

«Ох, уж эти диванные войска! Пойду смотреть…», — пишут в Сети.