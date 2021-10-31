Диван на колесах со столом и флагами задержали полицейские в Сочи

В Сочи поймали водителя дивана на колесах. На самодельном транспортном средстве были установлены флаги и стол, чтобы кататься со всеми удобствами, но ремней безопасности не было. За это его владельца оштрафовали, а диваномобиль отправили на спецстоянку.

О задержании дивана рассказали в региональном УГИБДД. После остановки мебели с двигателем внутреннего сгорания на место была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели самодельный диваномобиль, но идентифицировать двигатель, его составные части и механизмы не смогли из-за их демаркировки.

После осмотра средство передвижения изъяли и отправили на охраняемую стоянку. Его водитель получил административный протокол за управление ТС без ремней безопасности и перевозку пассажиров без наличия этих защитных устройств.