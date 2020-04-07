Дитриха попросили помочь с возвратом денег за билеты

По словам Фаррахова, родители учащихся лицея-интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии приобрели 12 билетов авиакомпании «Аэрофлот» на 29 апреля, однако не могут ими воспользоваться из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Именно они обратились за помощью к депутату. Тем не менее, перевозчик отказался вернуть деньги. Министерство транспорта утвердило общие правила, которые не учитывают подобное развитие обстоятельств.

Парламентарий уточнил, что правила не считают основанием для возврата средств вынужденный отказ в случае режима всеобщей самоизоляции.

Он попросил Дитриха посодействовать «в положительном решении вопроса, возврата денежных средств за приобретённые билеты авиакомпании «Аэрофлот».