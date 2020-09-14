Дистанционка вызвала депрессию более чем у трети школьников

Самоизоляция и дистанционное обучение негативно сказались на психике школьников. Многие из них страдали депрессией и астенией, мало гуляли и больше делали уроков.

Психическое состояние изменилось у 83,8% учащихся. К такому выводу пришли специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава после проведенного опроса, результаты которого опубликовал сайт РБК.

Депрессивные состояния выявили, предположительно, у 42,2% школьников. Астеническим состоянием (быстро уставали) страдали 41,6% обучающихся.

Во время пандемии коронавируса 69,2% школьников ограничили активность и сидели дома. К самоизоляции и дистанционному обучению адаптировались только 13,4% российских учеников.

Более чем у трети школьников — у 37,2% — предположили обсессивно-фобические состояния. Синдром головных болей проявился у 26,8%. С нарушениями сна столкнулись 55,8% учащихся. Ровное и положительное настроение удалось сохранять 32,5% молодых россиян. Подавлены были 13,1%, а у 44,2% в течение дня неоднократно менялось настроение.

По мнению авторов исследования, детям и подросткам необходима массовая психологическая поддержка. К режиму самоизоляции негативно отнеслись 36,7%, 21,2% заявили, что он невыносим. Нравилась она только 16,8% опрошенных.

Больше двух третей детей — 68,3% — на самоизоляции стали меньше гулять. У 55,2% снизилась физическая активность. Время на выполнение домашних заданий выросло у 59,7%, в компьютерах и других гаджетах стали проводить больше времени 46,7% юных россиян. Общаться в соцсетях стали больше 35,4%. Каждый четвертый школьник — 25,4% — пожаловался на недостаток сна.

Опрос проводили с конца апреля по конец мая. В нем приняли участие почти 30 тысяч школьников из 79 регионов России — ученики с 5-го по 11-й классы.