Диспетчерский центр по эвакуации автомобилий появится в Краснодарском крае

Диспетчерский центр, в котором будет храниться вся информация об эвакуированных за неправильную парковку машинах, появится в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Новый законопроект об эвакуаторах будет регулировать все аспекты эвакуации. Для этого будут созданы диспетчерские центры.

Туда будут поступать протоколы о нарушениях и эвакуации, будет отслеживаться ближайший эвакуатор, а водителей оповестят о подробностях задержания машины.

Сейчас в Краснодаре живут около 1,7 млн человек. Кроме этого край является транзитной площадкой, через которую идёт огромный поток транспорта в соседние Крым и Абхазию. Плюс ежегодно 15-17 млн туристов, немалая часть которых приезжает на своих авто.