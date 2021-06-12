Диспансеризацию назвали способом сэкономить на лечении

Россияне, которые хотят сэкономить на лечении деньги и время, должны записаться на диспансеризацию. Ее проходят бесплатно по полису ОМС. Такая проверка позволяет выявить болезнь на ранней стадии.

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко назвала в беседе с агентством «Прайм» альтернативу платным медицинским услугам.

«Начать можно с диспансеризации, которую граждане Российской Федерации получают бесплатно по ОМС», — подчеркнула она.

Ткаченко напомнила, что обследование в возрасте от 18 до 39 лет проходят раз в три года, а начиная с 40-летнего возраста — ежегодно. Некоторым категориям россиян диспансеризация доступна каждый год, независимо от их возраста.

Процесс, заметила специалист, позволяет сэкономить не только время, но и деньги. Ведь благодаря проверке заболевание можно выявить в самом его начале. На ранней стадии лечиться всегда быстрее и дешевле.

С 1 июля в России стартует углубленная диспансеризация для тех, кто переболел COVID-19. Участие в ней примут более трех тысяч медицинских организаций.