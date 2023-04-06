Эксклюзив 06 апреля 2023, 00:30 Дискотека на костях. Сбежавшие за границу «хорошие русские» поглумились над смертью Татарского «Голос Мордора»: «хорошие русские» за границей посмеялись над терактом в Петербурге РИА «Новости»

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Террористический акт в кафе Санкт-Петербурга стал поводом для шуток у «хороших русских», сбежавших на Запад. Об отсутствии морального кодекса и элементарной человечности у «недочеловеков» специально для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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«Хороший русский» с нехорошим душком

«Хорошие русские» хороши во всех отношениях. Челами светлы, по идеологии им [замгоссекретаря США] Виктория Нуланд пятерки в дневничок ставит, да и рукопожатны они в «цивилизованном мире», хоть и со скрипом.

Ну это понятно — хоть и «хорошие русские», а все-таки русские, что невольно заставляет задумываться. Но, тем не менее — пока что все двери открыты, можно даже с концертами кататься, как какой-нибудь [комик Максим] Галкин*, или кто калибром поменьше, типа [комика Александра] Долгополова с [Гариком] Оганесяном. Кстати, последний — тот самый, который на Первом канале был редактором шоу другого «хорошего русского» — [телеведущего] Вани Урганта. Подобное к подобному, как говорится.

А еще, настоящий хороший русский всегда найдет, над чем пошутить. Вот и Долгополов с Оганесяном давеча в Берлине очень весело посмеялись с террористического акта, в результате которого был убит Владлен Татарский (военкор Максим Фомин — прим. ред) и множество людей получили ранения, в том числе и достаточно тяжелые. Поглумились ребята над смертью. И ведь такое уже не в первый раз.

И дело даже не в том, русский ты, или нет, хороший, или плохой. Дело, наверное, в человечности. Любая смерть не может быть поводом для шуток, даже если это смерить твоего лютого врага. Можно сплюнуть и сказать что-то типа «земля стекловатой», но вот чтобы на эту тему весело шутить… Не знаю.

Шутить не перешутить

И очень характерно, что таким же вот делом любят заниматься политические украинцы, которых отличает одна характерная черта — они давно и наглухо потеряли человеческий облик. Помните же шутки про смерть [Иосифа] Кобзона, гибель Моторолы и Гиви (полевые командиры донецкого ополчения Арсений Павлов и Михаил Толстых — прим. ред.)? Самая настоящая дискотека на костях, лютая и длительная. Они смакуют смерть как деликатес. Возможно, потому что в них самих не осталось ничего живого.

Еще одна категория, которой смерть даже не врага, а просто оппонента доставляет физиологическое наслаждение — вот те самые «хорошие русские». Даже когда они так не назывались, это уже было у них в тренде. Вспомните [журналиста] Божену Рынску и многих других, когда разбился самолет с ансамблем Александрова, летевшим в Сочи. В интернете настоящая вакханалия началась, кто кого перешутит.

Вот такое у них особое отношение к смерти. Как-то принято было в истории человечества всегда смерть уважать. Бойцы на поле боя хоронили врагов, да и сейчас наши ребята не оставляют на поругание природе и диким зверям тела убитых воинов ВСУ, которых запрещают забирать собственные же украинские командиры. Смерть всегда была табуирована для шуток, во всех цивилизациях, развитых культурах. Но, видать, те, кто делают из нее предмет для веселья — ни к каким культурам уже не относятся. И я даже не уверен, что они каким-то боком относятся к человекам.

Ведь человек — это не только определенные биологические признаки и то, что называют разумом. Это еще и моральный кодекс, который четко отделяет добро от зла. И вот этого кодекса у них нет. Он отвергнут и втоптан в землю. Вместе с их душами и их человечностью.

* Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.