Dirol запустил проект по производству кроссовок из жвачки

Компания Dirol решила приучить людей не выбрасывать жвачку мимо урны. Для этого она запустила масштабный проект, в рамках которого жевательную резинку начали использовать для производства кроссовок.

В проекте Dirol Don’t Drop компания объединила креатив американского дизайнера Шейна ГонзАлеса и российского кастомайзера обуви Магги. Результатом совместной работы стали тестовые кроссовки. Для создания подошвы специалисты решили использовать полимер, в котором содержится переработанная жвачка.

«Мы должны всем доказать, что в нашей жизни не существует мусора. Весь мусор — это полезное сырье, с которым мы должны работать», — заявила директор по маркетингу компании ProEcoPen Юлия Кузьмина.

По словам руководителя R&D проектов компании «ЭкоТехнологии» Равиля Фехретдинова, проект получился нестандартным, креативным и очень интересным. Сейчас сбор жевательной резинки уже завершен. Присоединиться к проекту мог любой желающий. Идеей заинтересовались дизайнеры, производители обуви, переработчики, блогеры и артисты.

«[Они] объединились, чтобы привлечь внимание к ответственному потреблению и показать, что изменение привычки — казалось бы, даже такой незначительной — может иметь очень хороший результат для всех жителей города», — подчеркнула бренд-менеджер Dirol Диана Мамулян.

Для сбора жевательной резинки на московском «Флаконе» открылись специальные дроп-станции. Жвачку очищали, обеззараживали и избавляли от липкости. После этого материал перерабатывали в полимер. Готовые гранулы будут добавлять в подошву обуви. В новой коллекции должно появиться 120 экземпляров. Еще из нового полимера можно делать ручки, чехлы для смартфонов и блокноты.