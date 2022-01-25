Дирижера из Челябинска обвинили в харассменте, но не уволили

Группа девушек, учащихся в музыкальной школе в Челябинске, обвинила дирижера оркестра в харассменте. Они написали заявление о том, что он предлагает им участие в оркестре в обмен на близость, сообщил Telegram-канал Baza.

Девушки собрали доказательства происходящего, но в Минкультуры посчитали, что дирижер имеет право занимать свою должность.

Одна из девушек, по информации канала, пошла на переговоры об участии в оркестре и взяла с собой диктофон, на который зафиксировала доказательства. Похожие сведения удалось собрать еще одной студентке школы.

Заявительницы описали, как именно все происходит. По их словам, заместитель мужчины тоже работает в учреждении и «передает» учениц своему начальнику на прослушивание, а тот уже решает, выступать им в оркестре или нет.

В Минкультуры девушке, записавшей разговор на диктофон, отказали, указано в заметке Baza. Там отметили, что квалификация дирижера соответствует его месту работы.