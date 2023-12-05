Общество 05 декабря 2023, 15:48 Дирижер Гольберг заявил о нехватке теноров в России

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Художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического камерного хора Тимофей Гольберг в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил о нехватке в России теноров. По его словам, все дело в нашем суровом климате.

Мужчины с высоким певческим голосом, как заметил Гольберг, чаще всего живут в южных странах.

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«Когда нам нужен тенор, чуть другая становится планка прослушивания. Климат не тот. Больше всего теноров на юге, в Италии, например», — сказал он.