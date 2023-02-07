Общество 07 февраля 2023, 15:25 Дирижер Башмет решил перенести заграничные концерты

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Российский альтист, дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет решил перенести свои концерты в зарубежных странах. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным «Национальной службы новостей», дирижер решил не отменять полностью свои выступления и перенести их до более спокойных времен. Башмет планирует дать концерты в Японии, США, Европе.

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Отмечается, что музыкант не расстроился из-за таких ограничений в выступлениях за рубежом.

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