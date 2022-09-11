Дирекция «Солнца Москвы» изменила режим продажи билетов на аттракцион | 360°

Общество 11 сентября 2022, 15:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Дирекция «Солнца Москвы» изменила режим продажи билетов на аттракцион Аттракцион «Солнце Москвы» изменил способ продажи билетов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Руководство аттракциона «Солнце Москвы» сообщило об изменении режима продажи билетов на колесо обозрения. Меру объяснили желанием обеспечить «достойный уровень посещения аттракциона».

«В самое ближайшее время реализуем так называемую слотовую систему продажи — то есть число билетов на определенное время будет ограничено», — рассказали представители аттракциона.

Реклама

К привычной системе продаж вернутся, когда поток гостей нормализуется.

Реклама

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал о неполадках в работе колеса обозрения. По данным издания, аттракцион несколько раз останавливался, а посетители оставались в кабинках на 140-метровой высоте.

Недавно посетители петербургского парка развлечений «Диво Остров» зависли на остановившемся аттракционе «Седьмое небо». Любители экстрима пробыли в подвешенном состоянии около 10 минут, сообщило ИА «Невские новости». По информации издания, представители администрации парка вернули деньги за билеты, купленные на вышедший из строя аттракцион.

0 0 0 0 0 0