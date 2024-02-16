Общество 16 февраля 2024, 09:08 Директору Ленкома оказали экстренную медицинскую помощь 112: у директора Ленкома Варшавера выявили воспаление легких РИА «Новости»

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Директору московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марку Варшаверу потребовалась экстренная помощь медиков из-за воспаления легких. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, Варшавер категорически отказался ехать в больницу и перешел на домашнее лечение. Второй день подряд врачи оказывают ему помощь на дому.

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Варшаверу 76 лет, он трудится в Ленкоме с 1987 года на посту директора-распорядителя, а в 2019 году получил должность директора с расширенными полномочиями после смерти художественного руководителя Марка Захарова.

Также Варшавер принял участие в двух художественных фильмах — «Надежда» и «Моя судьба», где сыграл эпизодические роли.

Ранее в Ленкоме огласили репертуар на свой 97-й сезон.