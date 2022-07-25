Директоров школ и главных врачей медучреждений захотели обязать декларировать расходы. Для ужесточения контроля Минтруд разработал антикоррупционные поправки в законодательство.

Авторы инициативы хотят, чтобы главы государственных и муниципальных учреждений начали отчитываться о своих расходах. Также их могут обязать декларировать траты своих супругов и детей, написал РБК. Если предложение одобрят, то мера коснется директоров школ, главных врачей больниц и поликлиник, а также заведующих детскими садами.

Сейчас этим категориям россиян нужно сообщать о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. При этом в отчетах нет информации о расходах и местонахождении имущества.

Как отметили в статье, новые правила могут затронуть более 206 тысяч человек. В пресс-службе Минтруда сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу. Заседание проходило 19 июля. Свое одобрение также высказали Минфин, МВД и некоторые другие ведомства. Закон может вступить в силу с 1 января 2024 года.